Dal caffè alla pasta: 5 alimenti a rischio a causa del cambiamento climatico (Di giovedì 16 gennaio 2020) "Aumento di temperatura, piogge irregolari e siccità potranno causare grandi difficoltà per alcune coltivazioni, come il grano e il caffè". Il professor Luca Sebastiani, agronomo e direttore dell'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, spiega quali sono i rischi per l'agricoltura causati dal cambiamento climatico. Leggi la notizia su fanpage

