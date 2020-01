Dakar 2020, risultato undicesima tappa moto: Pablo Quintanilla domina la frazione e domani se la giocherà fino alla fine (Di giovedì 16 gennaio 2020) Pablo Quintanilla si aggiudica la undicesima, e penultima, tappa della Dakar 2020 per quanto riguarda le moto e dimostra che ci vuole provare fino alla fine a vincere la corsa più dura del mondo. Il cileno, infatti, in un colpo solo recupera metà dei 25 minuti che aveva di distacco da Ricky Brabec e avverte lo statunitense: domani nell’ultima frazione proverà il tutto per tutto. La penultima frazione della Dakar proponeva 744 chilometri totali, dei quali 379 di prove speciali. La partenza era da Shubaytah e la carovana ha puntato decisamente verso sud attraverso la zona dell’Al Jafùrah, quindi l’Al Jawb e l’Al Mihrad fino a raggiungere il traguardo di Shubaytah. Il profilo dello stage era pressoché a livello del mare con il 55% di sabbia e 35% di dune. Le insidie, quindi, erano davvero disseminate per il percorso. In queste difficoltà si è esaltato Pablo ... Leggi la notizia su oasport

