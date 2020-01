Custodero, morto tra le braccia della madre: “Lei l’ha abbracciato e gli ha cantato la ninna nanna (Di giovedì 16 gennaio 2020) Giovanni Custodero ha smesso di essere vigile, e poco dopo è morto, al fianco delle donne che amava: sua sorella Mariana, sua madre e la fidanzata Luana. I suoi ultimi momenti sono stati strazianti ma anche dolcissimi, mentre lui salutava tutti mentre il dolore fisico dava i suoi ultimi coli ad un corpo ormai abbattuto. A raccontarlo, dopo Luana, è ora la sorella Mariana Custodero, che offre alcuni momenti che raccontano chi fosse Giovanni, e come neanche la malattia fosse riuscita a distruggere il suo spirito buono e combattivo. morto mentre la madre le cantava la ninna nanna È morto tra le braccia di sua madre, mentre lei gli cantava una ninna nanna: “Ha detto ‘mamma abbracciami’, lei l’ha abbracciato e gli ha cantato la ninna nanna. Poi non si è più svegliato”, ha raccontato Mariana a La Stampa. La ragazza ha anche raccontato di come per lui le sue battaglie fossero ... Leggi la notizia su thesocialpost

