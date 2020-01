Curling, l’Italia batte Finlandia e Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali femminili: le azzurre accedono ai playoff (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’Italia chiude con due vittorie la penultima giornata del round robin valido per le qualificazioni ai Mondiali 2020 di Curling femminile in corso di svolgimento a Lohja (Finlandia). Le azzurre occupano attualmente il secondo posto nella classifica del round robin e sono già certe di partecipare ai playoff di sabato: le prime due classificate si affronteranno in un match secco, la vincitrice si qualificherà ai Mondiali mentre la perdente avrà un’altra chance sfidando la terza classificata. In mattinata le azzurre hanno sconfitto la Finlandia per 8-6. La nostra Nazionale ha marcato un punto in apertura, poi ha subito una doppia nel secondo end ma è riuscita a pareggiare nel quarto periodo in seguito a una mano nulla (2-2). Sotto 4-2 a metà partita, Veronica Zappone e compagne si sono inventate una magia: hanno segnato un punto nel sesto end, poi hanno rubato la mano nel gioco ... Leggi la notizia su oasport

