Curling, la Norvegia vince l’oro nel mixed team alle Olimpiadi Giovanili Invernali. Sconfitto il Giappone (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Norvegia ha conquistato la medaglia d’oro nel mixed team di Curling alle Olimpiadi Giovanili Invernali in corso di svolgimento a Losanna (Svizzera). Grunde Buraas, Nora Oestgaard, Lukas Hoestmaelingen, Ingeborg Forbregd hanno sconfitto il Giappone per 5-4 all’extra-end al termine di una partita tiratissima: gli scandinavi vincono secondo e quarto end involandosi sul 2-0 a metà partita, gli asiatici reagiscono marcando un punto nella quinta frazione e rubando la mano nel successivo. Tra settimo e ottavo end arriva il botta e risposta con due punti a testa per il 4-4 prima che la Norvegia riesca a fare festa al supplementare. Da segnalare che la Norvegia aveva sconfitto l’Italia ai quarti di finale per 8-6: Francesco De Zanna, Federica Ghedina, Simone Piffer e Marta Lo Deserto si erano arresi a causa dei tre punti subiti nell’ultimo end. Il bronzo è finito al ... Leggi la notizia su oasport

