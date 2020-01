Crolla soffitto di un ospedale nel torinese: inagibile intero reparto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Attimi di panico a Susa, nella città metropolitana di Torino, dove nel primo pomeriggio del 16 gennaio è avvenuto il crollo di una parte del soffitto in cartongesso dell’ospedale locale, il principale di tutta la Val Susa. L’episodio ha causato l’allagamento del reparto materno-infantile, che è stato conseguentemente evacuato e reso temporaneamente inagibile. Nel frattempo il personale sanitario dell’ospedale ha provveduto a mettere in sicurezza l’intera area nell’attesa che arrivassero i soccorsi. Crollo soffitto dell’ospedale a Susa Stando a quanto riportato dalla stampa locale, nel crollo non vi sarebbero stati feriti e la situazione di emergenza è rapidamente rientrata dopo poche ore. Al momento resta tuttavia da chiarire cosa possa aver causato il cedimento strutturale del cartongesso, anche se dato il successivo allagamento è probabile che ... Leggi la notizia su notizie

