Cortina, le motivazioni della Cassazione sulla prescrizione per l’ex sindaco Franceschi: “Nessuna prova evidente di innocenza” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Se non emerge una “prova evidente” di innocenza è giusto applicare la prescrizione. La corte di Cassazione motiva così il colpo di spugna sopra una vicenda di gestione politico-amministrativa che in Veneto nel 2013 aveva fatto molto scalpore. Anche perché ambientata a Cortina d’Ampezzo, con la giunta che aveva a capo il sindaco Andrea Franceschi. La Procura di Belluno accese un faro su diverse vicende. Portò a giudizio due episodi. Un appalto per le gestione dei rifiuti che, secondo i pm, era stato cucito su misura dell’imprenditore che poi lo aveva vinto. E poi le presunte pressioni sul capo dei vigili urbani per ridurre il numero delle multe inflitte a cittadini e turisti. La prescrizione ha sanato il primo capitolo, non il secondo, per il quale sarà necessario un nuovo processo, con conseguente rimodulazione della pena. “Non sono riscontrabili elementi di giudizio idonei ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Cortina, le motivazioni della Cassazione sulla prescrizione per l’ex sindaco Franceschi: “Nessuna prova evidente d… - fattoquotidiano : Cortina, le motivazioni della Cassazione sulla prescrizione per l’ex sindaco Franceschi: “Nessuna prova evidente di… - TutteLeNotizie : Cortina, le motivazioni della Cassazione sulla prescrizione per l’ex sindaco Franceschi… -