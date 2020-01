CorSport: Coppa Italia anticipata per il palinsesto Rai. Il calcio insegue il tintinnio del denaro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sarà una settimana terribile, per il Napoli, complice, in negativo, l’anticipo della Coppa Italia al 21 gennaio. Un calendario, scrive il Corriere dello Sport, modificato per il palinsesto della Rai. “C’è un regola non scritta nel calcio che ormai è ben leggibile: al centro del campo ci sta il danaro, che orienta alcune scelte e certo anche i calendari e ovviamente il palinsesto televisivo”. I quarti richiedono il prime time, l’orario di cena per la maggior parte delle famiglie, in modo da dare in senso “anche a quel maestoso investimento di centocinque milioni d’euro per il triennio 2018-2021 della Rai. Fanno trentacinque all’anno, vuoi mettere, e vanno divisi, però garantendo anche a chi s’è preso l’onere di spendere questa fortuna di sistemare gli spot e senza rischiare di ritrovarsi gli spettatori stesi sul divano a lottare con la fase Rem, in cui non è ... Leggi la notizia su ilnapolista

