Coppa Italia, Parma-Roma: le formazioni ufficiali (Di giovedì 16 gennaio 2020) Coppa Italia, i risultati di giovedì 16 gennaio 2020. In campo Parma e Roma per l’ultimo ottavo di finale della competizione. Parma – Coppa Italia, i risultati di giovedì 16 gennaio 2020. Ultimo ottavo di finale della competizione tra Parma e Roma, in palio la sfida contro la Juventus di Maurizio Sarri. Coppa Italia, Parma-Roma: le formazioni ufficiali La Roma vuole un ‘trofeo’ e punta sulla migliore formazione possibile considerando che Florenzi e Kolarov sono squalificati in campionato. A riposo Dzeko con Kalinic prima punta. Nei Ducali turn-over iniziando dalla porta con Colombi al posto di Sepe. In attacco ritorna Cornelius con Kucka e Siligardi ai suoi lati. Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella Giu.; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Cornelius, Kucka. All. D’Aversa Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, ... Leggi la notizia su newsmondo

