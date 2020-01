Coppa Italia, ottavi: Parma-Roma 0-2

Roma completa il quadro dei quarti di finale. I giallorossi superano 2-0 il Parma al Tardini negli ottavi e accedono alla fase successiva dove affronteranno la Juventus (gara unica in calendario a Torino mercoledì prossimo) Reti ed emozioni nella ripresa dopo un primo tempo scialbo. Sblocca Pellegrini (49') con un bel diagonale. Pau Lopez salva sulla girata di Inglese.Occasione per Kalinic, a chiudere il conto è ancora Pellegrini che trasforma il rigore (76') procurato dal mani di Barillà su cross di Florenzi.(Di venerdì 17 gennaio 2020) Lacompleta il quadro dei quarti di finale. I giallorossi superano 2-0 ilal Tardini neglie accedono alla fase successiva dove affronteranno la Juventus (gara unica in calendario a Torino mercoledì prossimo) Reti ed emozioni nella ripresa dopo un primo tempo scialbo. Sblocca Pellegrini (49') con un bel diagonale. Pau Lopez salva sulla girata di Inglese.Occasione per Kalinic, a chiudere il conto è ancora Pellegrini che trasforma il rigore (76') procurato dal mani di Barillà su cross di Florenzi.(Di venerdì 17 gennaio 2020)

