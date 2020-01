Coppa Italia, ottavi di finale: Parma-Roma in diretta su Rai2 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Stasera, giovedì 16 gennaio 2020, si concludono gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campo allo stadio Tardini Parma-Roma, con calcio di inizio alle ore 21.15. La gara sarà trasmessa in diretta da Rai2, con telecronaca di Luca De Capitani e commento tecnico di Mario Somma. A bordocampo per le interviste Amedeo Goria e Stefano Pirozzi. Studio pre e post partita condotto da Franco Lauro, con l'ex calciatore Guglielmo Stendardo, l'ex arbitro Tiziano Pieri e il giornalista di Rai Sport Marco Civoli.Coppa Italia, ottavi di finale: Parma-Roma in diretta su Rai2 pubblicato su TVBlog.it 16 gennaio 2020 07:57. Leggi la notizia su blogo

acmilan : Our Coppa Italia journey begins. C'mon boys! ?????? Inizia la nostra #CoppaItalia: forza ragazzi! ?????? #MilanSPAL… - acmilan : Ready for our Coppa Italia 2019/20 debut ???? Pronti per il nostro debutto in Coppa Italia ???? #MilanSPAL… - juventusfc : ???? RITORNA LA COPPA ITALIA! ?? #CoppaItalia ?? Udinese ?? Allianz Stadium ? 20:45 CET ?? #JuveUdinese #FinoAllaFine -