Coppa Italia – A Parma sbarcano “i Pellegrini”, show del centrocampista della Roma: le pagelle di CalcioWeb (Di venerdì 17 gennaio 2020) Al Tardini sbarcano “i Pellegrini“. Non è una filastrocca con la rima e non parliamo neanche di forestieri. Pellegrini è uno solo, di nome fa Lorenzo e decide di far vincere da solo la sua Roma in quel di Parma: 0-2 giallorosso negli ottavi di finale di Coppa Italia. Tanto equilibrio nella prima frazione, anzi. Il Parma è propositivo e crea qualche pericolo in area avversaria, ma il merito dei capitolini è uno: mantenere la concentrazione, far ‘sfogare’ i padroni di casa e colpire con freddezza e cinismo. Ad inizio ripresa la sblocca, come detto, Pellegrini: scambio del trequartista al limite dell’area e piattone preciso e a filo d’erba a battere il portiere. Vantaggio ospite e… via con gli idranti. Piccolo imprevisto che costringe l’arbitro a fermare il gioco: si attivano infatti gli idranti dello stadio, ma dopo pochi secondi si ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

