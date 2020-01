Controlli solai e controsoffitti scuole: 27 plessi casertani nel piano del Miur (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Anche Caserta rientra nel piano Straordinario di prevenzione dei crolli di solai e controsoffitti nelle scuole, attivato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Son ben 27 i plessi scolastici cittadini, di proprietà comunale, che saranno oggetto di verifiche straordinarie. I finanziamenti, per circa 200mila euro totali, sono stati ottenuti dal Comune di Caserta grazie alla partecipazione nei mesi scorsi al bando del Miur che ha reso disponibili risorse per oltre 65 milioni di euro per i Controlli. Con i fondi ottenuti, il Comune avvierà verifiche specifiche su solai e controsoffitti delle scuole comunali che consentiranno di avere un quadro completo della situazione. Ove saranno rilevate specifiche criticità ci sarà la possibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti (in totale 25 milioni e 900 mila euro) che ... Leggi la notizia su anteprima24

