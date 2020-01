Conte nomina Milena Santerini coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo: "Combattiamo insieme l'odio" (Di giovedì 16 gennaio 2020) La docente della Cattolica, vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah, sarà nominata ufficialmente venerdì. Di Segni (Unione comunità ebraiche): "Una segnale importante" Leggi la notizia su repubblica

