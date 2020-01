Consulta: no al referendum sulla legge elettorale (Di giovedì 16 gennaio 2020) La decisione della Consulta sull’ammissibilità del referendum sulla legge elettorale “Il referendum sulla legge elettorale è inammissibile”: è quanto stabilito nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio dalla Consulta, che era chiamata a esprimersi sull’ammissibilità del referendum sulla legge elettorale attualmente in vigore, il “Rosatellum”. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro e non oltre il 10 febbraio, ma, da quello che si apprende il quesito è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “eccessivamente manipolativo”. La proposta di un referendum abrogativo sulla parte proporzionale del cosiddetto “Rosatellum” era stata lanciata dal leader della Lega Matteo Salvini il 14 settembre scorso, mentre il quesito era stato depositato in Cassazione il 30 settembre 2019 dopo il sostegno di otto regioni guidate dal ... Leggi la notizia su tpi

