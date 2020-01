Consulta boccia referendum, ma non tutti i giudici sono convinti. Maggioranza plaude, ira Lega (Di venerdì 17 gennaio 2020) Con il fiato sospeso, sin da ieri, in attesa della decisione della Corte costituzionale sul referendum che riguardava la legge elettorale, la politica stasera prende atto: il quesito e' stato dichiarato inammissibile. E, aspettando le motivazioni della Consulta, e' subito un effluvio di dichiarazioni, a partire da Matteo Salvini, leader della Lega, il partito che ha promosso l'iniziativa. "E' una vergogna, e' il vecchio sistema che si difende: Pd e 5stelle sono e restano attaccati alle poltrone. Ci dispiace che non si lasci decidere il popolo: cosi' e' il ritorno alla preistoria della peggiore politica italica", tuona il 'capitano'. Anche Forza Italia, con Maurizio Gasparri, non 'benedice' il pronunciamento della Corte: "La Corte Costituzionale continua a sfornare decisioni politiche, il diritto cede il passo alla restaurazione della sinistra, inquietante conferma referendum", scrive, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

