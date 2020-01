Concerto Grosso per i New Trolls: tutto pronto al Teatro Ricciardi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCapua (Ce) – E’ imminente ormai un gran tuffo in cinquant’anni di rock progressivo. tutto è pronto, infatti, per le ore 20 di sabato 18 gennaio al Teatro Ricciardi, dove ben trenta orchestrali della Real Cappella di Napoli, diretti dal maestro Ivano Caiazza, concorreranno a rendere ulteriormente maestoso il celeberrimo Concerto Grosso per i New Trolls. Straordinario evento musicale, dunque, grazie alla band genovese che arriverà a Capua con l’enorme ricchezza artistica raggiunta in oltre mezzo secolo e capace ancora oggi di suscitare incanto ed emozioni. Impossibile racchiudere in poche righe tanti anni di successi. Allora soltanto qualche accenno. «La storia dei New Trolls è segnata fin dagli inizi dalla forte capacità di costruire un rock di chiara ispirazione hard e psichedelica, originale e grintoso. È il biennio d’esordio 1967-1968 a segnare lo stile ... Leggi la notizia su anteprima24

