«Come stanno i ragazzi»: il documentario sui tentativi di suicidio in Italia tra i giovani – Il video (Di venerdì 17 gennaio 2020) 4.000 ogni anno. È questo il numero di ragazzi e ragazze che ogni anno, solo in Italia, decidono di togliersi la vita. In tutto il mondo, il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani al di sotto dei 24 anni. Eppure, nonostante l’eloquenza del dato fornito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il disagio psicologico giovanile è ancora vissuto Come un tabù nella società. Per questo motivo, i registi Alessandro Tosatto e Andrea Battistuzzi hanno deciso di raccontare in un documentario la realtà della sofferenza psichica in età evolutiva, cercando di scalfire «il muro di silenzio che circonda la vita di molti di loro e delle loro famiglie». Il docufilm si chiama Come stanno i ragazzi, e sabato 18 gennaio verrà proiettato per la prima volta a Padova. «La percezione comune è ancora quella di un problema “morale” (Come veniva definito nel secolo ... Leggi la notizia su open.online

carlosibilia : Per mesi hanno annunciato il blocco delle gare e degli appalti a causa dello #SbloccaCantieri. Ancora una volta son… - RaiTre : «Sono andata in mezzo alla gente. Abbiamo sempre detto che abbiamo perso il contatto con la gente, ho pensato di pr… - SuperQuarkRai : 'Ci sono tecnologie che si stanno sviluppando molto oggi, come quelle digitali, o dell'Intelligenza artificiale. L'… -