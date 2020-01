Come Eliminare le Imperfezioni della Pelle (Di giovedì 16 gennaio 2020) Come Eliminare le Imperfezioni della Pelle? Prima ancora di chiedersi Come Eliminare le Imperfezioni, la domanda da porsi in realtà, è: perché si formano? La Pelle può essere deturpata da acne, macchie, rossori e Imperfezioni di vario tipo che spesso sono collegate tra di loro, anche se le cause scatenanti possono essere diverse. Capire che cosa le forma è fondamentale per poter poi mettere in atto la giusta strategia di contrasto. Quali le Imperfezioni della Pelle Come detto, le Imperfezioni della Pelle possono essere di varia natura e causate da diversi fattori, tra i quali: L’acne è il principale indiziato e può essere giovanile così Come senile se è scatenato da uno squilibrio ormonale. Con l’età compaiono anche macchie scure, dovute essenzialmente ad una reazione all’esposizione solare. Macchie che però possono essere causate anche dall’acne che rende l’epidermide più sensibile ... Leggi la notizia su tpi

