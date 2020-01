Coez agli Abbey Road Studios è la legittimazione del rap italiano (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Dai amico, facciamo qualcosa che dia la carica!”. Detto, fatto. Stavolta Silvano non ha imboccato in radio, si è preso direttamente gli Abbey Road Studios di Londra, dove Spotify ha deciso di inaugurare il suo format Spotify Singles per la prima volta anche per Italia. E la scelta è ricaduta proprio su Coez che, con la solita prepotenza cordiale, si è presentato nello storico luogo di registrazione (“Let it go, lei it be, come i Beatles” direbbe lui) per reinterpretare La tua canzone, tratta dall’ultimo album, e Via di Claudio Baglioni. La formula ideata dalla piattaforma musicale - che per ora ha registrato 600 Singles, per un totale di 23 ore e 3 miliardi di visualizzazioni - prevede, infatti, che l’artista scelto selezioni due canzoni: una tratta dalla sua discografia e un’altra, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

