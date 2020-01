Cna Roma: tradito patto fiducia con imprese con blocco diesel (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – “Tre giorni di stop solo per i mezzi diesel nella Fascia Verde, mentre quelli a benzina da Euro 4 in poi possono circolare liberamente. Cosi’ il Comune di Roma ha pensato di risolvere il problema dell’eccessiva concentrazione di polveri sottili nell’atmosfera cittadina. In questo modo viene meno il patto di fiducia tra la Pubblica Amministrazione e la cittadinanza.” “Infatti, e’ particolarmente grave che questo provvedimento sia stato preso a pochi mesi di distanza dall’adozione di una norma che vieta l’accesso in citta’ a tutti i veicoli diesel fino a Euro 3, obbligando gli imprenditori a sostenere costi per decine di migliaia di euro, senza incentivo alcuno e senza specificare che in caso di emergenza i diesel Euro 6 sarebbero stati comunque penalizzati. Gli artigiani, i commercianti e gli imprenditori si sentono ... Leggi la notizia su romadailynews

venti4ore : CNA – ROMA * Brennero: « Ripristinare la libera circolazione dei Tir, Dall’Austria grave violazione delle regole » … - AgenziaOpinione : CNA – ROMA * Brennero: « Ripristinare la libera circolazione dei Tir, Dall’Austria grave violazione delle regole »… - patsavarese : Seminari World Photographic Cup Roma 2020. Ecco il programma degli speakers | CNA ROMA -