CLIMA ITALIA: con il 2019 si è chiuso il decennio più caldo della storia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il 2019 è stato uno degli anni più caldi che si siano mai avuti, il secondo in assoluto più caldo a livello globale ed il primo in Europa. Non ha fatto eccezione nemmeno l'ITALIA, con il 2019 che si è classificato al quarto posto degli anni più caldi, considerando la serie storica di dati dal 1800 ad oggi. In epoca di riscaldamento globale innegabile, siamo dinanzi al periodo nel quale le temperature stanno mostrando un trend rialzista ancora più marcato. Per il bene del Pianeta, ci piacerebbe poter parlare di un'inversione di tendenza, ma invece è tutto l'opposto. I dati dell'Istituto di scienze dell'atmosfera del CLIMA del CNR ci forniscono un quadro sull'ITALIA, che non può che essere in linea rispetto a quanto avviene nel resto del mondo. Stiamo peraltro vivendo una prima parte d'inverno dal CLIMA molto caldo, che non fa eccezione rispetto all'andamento degli ultimi ... Leggi la notizia su meteogiornale

