Cina, “vescovo sfrattato dormirà come un senzatetto. Governo non l’ha riconosciuto: declassato a migrante” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ieri gli sono stati “tagliati luce e acqua” e da stasera il vescovo cinese Vincenzo Guo Xijin, già ordinario di Mindong “dormirà come un senzatetto alla porta di quella che era la sua curia e casa del clero a Luojiang: ieri è giunto l’ordine di sfratto per lui e per i sacerdoti che lavorano e vivono con lui”. La notizia arriva da padre Bernardo Cervellera, direttore di AsiaNews, che spiega che per affrettare la pratica già da ore le utenze erano fuori uso. “Ufficialmente – spiega Cervellera – lo sfratto è dettato da motivi di sicurezza. Un cartello posto davanti alla curia spiega che l’edificio – costruito con tutti i permessi oltre 10 anni fa – non rispetta le regole anti-incendio e va quindi chiuso. In realtà, l’operazione della polizia è un gesto di pressione e di stizza verso il vescovo e i suoi sacerdoti che rifiutano di firmare ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

