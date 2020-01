Ciclone Brendan si abbatte su Gran Bretagna, Irlanda e Francia: venti violenti e onde giganti (Di giovedì 16 gennaio 2020) CRONACHE METEO: mentre la zona di alta pressione presente sull'Europa centrale e l'Italia sta regalando meteo stabile o quanto meno con vento calmo, sulla zona occidentale europea forti tempeste di vento stanno sconvolgendo la vita delle zone costiere. Il Ciclone Brendan è quello che ha avuto un calo barico record di oltre 40 hPa in 24 ore, ed è transitato scivolando da sud-ovest verso nord-est sulle coste dell'Irlanda e parte della Gran Bretagna. I venti hanno raggiunto i 140 km/h sulle coste del West Cork in Irlanda e hanno soffiato fino a 122 km/h a Capel Curig in Galles. L'aeroporto di Shannon, in Irlanda, è stato il più colpito, con la cancellazione di numerosi voli, mentre le scuole della Scozia occidentale sono state chiuse. Grossi disagi si sono avuti anche a causa delle onde altissime che si sono abbattute lungo le coste esposte. Anche in Francia si ... Leggi la notizia su meteogiornale

