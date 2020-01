Ciclo mestruale abbondante o doloroso: che cosa fare?” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Ciclo mestruale crea diversi disagi alle donne. Ecco cosa bisogna fare per sopperire al meglio a questa fisiologica problematica Donna (Fonte: pixabay) Le mestruazioni fanno parte della vita delle donne per diversi anni e quindi nonostante spesso sia doloroso, devono in qualche modo imparare a conviverci. Sono circa 450 i cicli mestruali che il gentil sesso deve aspettarsi in base al canonico calcolo di 1 ogni 28 giorni e alle condizioni fisiche. Si tratta di un processo che regola il corpo di una donna, portando a dei cambiamenti, che ognuna assimila naturalmente in maniera puramente soggettiva. Tutto ciò però ha un “prezzo” che spesso e volentieri può rivelarsi fastidioso e destabilizzante. I dolori mestruali ne sono l’esempio più eclatante. Sono provocati dalla produzione di prostaglandine da parte dell’endometrio. Un processo ... Leggi la notizia su chenews

