Chiusa Galleria Giovanni XXIII, ecco viabilità alternativa (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – “Gli itinerari alternativi suggeriti quando la ‘canna nord’ a salire sara’ Chiusa, per chi arriva da est sulla tangenziale, sono questi: l’uscita a Tor di Quinto per poi prendere via Colli della Farnesina, piazza Igea e via Trionfale, oppure l’uscita di corso Francia, per poi risalire con la via Cassia, via Cortina d’Ampezzo e via Trionfale. Restera’ aperta la Galleria Farnesina, che consentira’ di risalire su via Edmondo De Amicis o sulla Panoramica”. Queste le alternative di viabilita’ in vista dell’imminente chiusura, per lavori, dal 20 gennaio, della ‘canna’ in direzione nord della Galleria Giovanni XXIII, a Roma. A elencarle e’ stato l’ingegner Fabrizio Benvenuti dell’agenzia Roma servizi per la Mobilita’, intervenuto nel corso dei lavori congiunti delle ... Leggi la notizia su romadailynews

Agenzia_Ansa : Si stacca l'intonaco della volta, chiusa una #galleria sulla #A6. L'allarme: 200 le #gallerie a rischio in tutta It… - Roma : Chiusa per 30 giorni invece che per due mesi e mezzo la Galleria Giovanni XXIII, dove dal 20 gennaio partiranno i l… - deeplyfree3 : Roma, cadono calcinacci nella galleria del Traforo: chiusa per alcune ore la corsia preferenziale -