Chi è Mikhail Mishustin il nuovo premier russo: biografia e carriera

Cambio al vertice delle istituzioni in Russia: il premier russo è Mikhail Mishustin nato il 3 marzo 1966. Su indicazione di Putin, è stato scelto il direttore del servizio federale tributario russo. Un profilo tecnico dunque chiamato a rivestire un ruolo di grande responsabilità. 

Mikhail Mishustin: biografia e carriera del nuovo premier russo 

Il percorso dell'attuale premier russo è quello di un manager specializzato in "Sistemi di progettazione automatica" profilo in cui si è laureato presso l'Università Federale Tecnologica "Stankin" di Mosca nel 1989. Il manager ha lavorato nel campo dell'informatica: è stato dal 1995 direttore generale della MKK. Pochi anni dopo il passaggio al Servizio Tributario Federale di cui riveste l'incarico di responsabile dell'informatizzazione ...

