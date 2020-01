Chi è Marco Petrini, il magistrato arrestato a Catanzaro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Marco Petrini, magistrato in servizio alla Corte d’Appello di Catanzaro, è stato arrestato dalla Guardia di Finanzia con l’accusa di corruzione in atti giudiziari: vediamo chi è l’uomo e cos’ha fatto per finire in manette insieme ad altre sette persone. Chi è Marco Petrini Sono pesantissime le accuse che gravano sul giudice che, secondo i capi d’imputazione, avrebbe accettato soldi, oggetti di valore e prestazioni sessuali per aggiustare sentenze e favorire i clienti delle avvocatesse con cui si consumavano i rapporti. Ad averlo incastrato sarebbero state le telecamere presenti nei suoi uffici. Gli inquirenti le avevano messe in quanto sospettavano che l’uomo si facesse pagare per dispensare consigli e favori. Gli stessi avevano posto sotto controllo anche il suo telefono. Secondo la Dda di Salerno che si occupa delle indagini, Petrini sarebbe stato ... Leggi la notizia su notizie

