Chef sanniti, Michele Morganella è il ‘miglior allievo istituti alberghieri 2020’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAnd the winner is… Michele Morganella. Continua a mietere successi e riconoscimenti nel mondo della cucina, l’associazione cuochi di Benevento presieduta dallo Chef Rocco Festa. Il giovane Chef di Pago Veiano che frequenta il quinto anno dell’Ipsar “Le Streghe” ha ottenuto l’ambito riconoscimento in occasione della competizione ufficiale della Federazione Italiana Cuochi riconosciuta dalla World Chef che si è tenuta ieri mattina presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi De Medici” di Ottaviano. C’era il gotha della giovane cucina campana, Pasquale Astarita per i cuochi vesuviani, Ismaele Alikhalid per l’Irpina, Niccolò Piccolo per Caserta. Pietro Rota per Napoli, Umberto Esposito per Sorrento, Fabio Zurlo per Salerno ed, appunto, il sannita Michele Morganella, che ha messo tutti ... Leggi la notizia su anteprima24

