Che fine ha fatto Ramona Badescu? Oggi è diventata mamma (Di giovedì 16 gennaio 2020) È stato uno dei volti maggiormente noti del Bagaglino, nonché una delle showgirl tra le più amate in Italia. Stiamo parlando di Ramona Badescu, classe 1968, nata a Craoiva in Romania ma naturalizzata italiana. Nel nostro Paese, infatti, vive dal 1990 e, dopo essersi sposata con un avvocato romano nel 1996, ha ottenuto la cittadinanza. La donna, di splendida bellezza e fascino, ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1992, prendendo parte al film Parenti serpenti, per la regia di Mario Monicelli. Poi è comparsa in numerosi altri lavori cinematografici, televisivi e addirittura in politica: nel 2008, infatti, si è candidata alle elezioni comunali di Roma. Ramona Badescu, Oggi madre Oggi Ramona Badescu, all’età di 51 anni, è diventata madre. A portare in auge la notizia è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato sulle proprie pagine una serie di foto che ritraggono la ... Leggi la notizia su velvetgossip

