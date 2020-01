Che farà Renzi da grande? (Di giovedì 16 gennaio 2020) Facciamo un po’ di fantapolitica. Renzi è morto politicamente o ha ancora un ruolo da giocare? Le simulazioni elettorali dicono che con il Germanicus, il partito di Renzi avrà un senatore e 5 deputati. Può Renzi accettare una fine così ingloriosa? Lui può sopravvivere solo se riesce a far confluire nel suo partito gli elettori di Forza Italia, ma per far questo devo smarcarsi dall’alleanza con la sinistra (se no, non sfonda) e deve farlo in modo graduale (come fa a dire ai suoi elettori che potrebbe avere come alleati Salvini e la Meloni?) ma non troppo lentamente (se no è morto). Se questa fosse la sua strategia, quali dovrebbero essere i suoi passi? Appoggiare il governo con i 5Stelle e il PD ma essendo estremamente critico. Dire che lo fa per una emergenza nazionale (fatto!). Facendo così, attirarsi critiche ed attacchi da parte dei 5Stelle e del PD (fatto!). Puntare a ... Leggi la notizia su nextquotidiano

