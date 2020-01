Cercasi custode per un’isola (semi) deserta: il lavoro dei sogni in Irlanda (Di giovedì 16 gennaio 2020) Cercasi custode per un’isola (semi) deserta: il lavoro dei sogni in Irlanda Potreste vivere senza tecnologia? Quello proposto da Great Blasket Island, un’agenzia irlandese, è un vero e proprio esperimento di sopravvivenza. Chi riesce ancora ad emozionarsi davanti a un tramonto senza avvertire il bisogno d’immortalarlo in foto o che riesce a gustarsi il silenzio vivendo in serenità, potrebbe avere appena trovato il lavoro dei propri sogni. Una particolare proposta di lavoro, lanciata via Twitter da parte del sito GreatBlasketIsland.net, richiama l’attenzione di due figure. L’arcipelago delle Great Blasket, composto da tante piccole isole al largo di Dingle in Irlanda, è alla ricerca di due custodi. custode per un’isola semideserta: i requisiti I requisiti per il lavoro sono pochi, ma indispensabili: primo tra tutti, bisogna essere dotati di un forte ... Leggi la notizia su tpi

