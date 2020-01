Centrodestra: Carfagna, ‘destra da sola isolata come Le Pen in Francia’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “è evidente che oggi i rapporti di forza nel Centrodestra sono radicalmente cambiati. Ma se sono scesa in campo con la mia associazione, Voce Libera, è proprio perché non mi rassegno a una Forza Italia al 7%. Allo stato attuale la destra, da sola, rischia di fare la fine di Marine Le Pen in Francia: grandi consensi, ma alla larga dal perimetro del governo. O rischia di lanciarsi in improbabili alleanze, come quella che abbiamo visto tra Lega e M5S: zero risposte al Paese, tanta propaganda ed estenuante gara a chi prende più ‘like’ sui social”. Lo dice Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, in un’intervista ad ‘Avvenire’.“Se rinunciamo ad avere una presenza moderata significativa nel Centrodestra, lasceremo campo – insiste l’esponente azzurra – a una ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

