C’è posta per te, nuovi incredibili ospiti da Maria nella seconda puntata (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo l’inaspettato ospite della scorsa puntata di “C’è posta per te“, Johnny Depp, che ha fatto impazzire il pubblico, Maria non ha smesso di stupire. Infatti, per il prossimo 18 gennaio, sono previsti in studio l’attore turco Can Yaman e la conduttrice Rai Mara Venier. Gli ospiti speciali La seconda puntata di “C’è posta per te” andrà in onda sabato 18 gennaio, in prima serata su Canale 5. C’è grande attesa per gli ospiti speciali del secondo appuntamento. Qualche ora fa il sito “Witty tv” ne ha svelato le identità. In studio, da Maria De Filippi, giungeranno la conduttrice Mara Venier e l’attore turco Can Yaman, conosciuto in Italia come Ferit Aslan di “Bitter Sweet”. Il pubblico adesso è in attesa di scoprire chi avrà la fortuna di incontrare questi grandi ospiti e quale saranno ... Leggi la notizia su velvetgossip

