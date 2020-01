C’è Posta Per Te: Can Yaman e Mara Venier ospiti della seconda puntata (Di giovedì 16 gennaio 2020) Can Yaman L’attesa è finita per i fan di Can Yaman: l’attore turco sarà ospite, sabato 18 gennaio, della seconda puntata di C’è Posta Per Te. Oltre a lui, Maria De Filippi accoglierà nel suo studio, direttamente da Rai 1, anche la conduttrice Mara Venier. Can Yaman è diventato famoso in Italia la scorsa estate; volto di punta della telenovela turca Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore, in cui ha prestato il suo volto al personaggio di Ferit Aslan, l’attore ha un grosso seguito su Instagram, social dove ha 5,8 milioni di follower. Parla fluentemente diverse lingue, tra cui l’italiano, ed è laureato in legge: all’attività artistica alterna infatti la professione d’avvocato. La seconda ospite è, invece, Maria Venier, attuale conduttrice di Domenica In. In attesa di calcare il palco dell’Ariston per condurre la serata finale del ... Leggi la notizia su davidemaggio

