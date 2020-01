Cate Blanchett presidente di giuria alla Mostra del Cinema di Venezia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sarà la bellissima Cate Blanchett a presiedere la giuria internazionale della 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. La manifestazione avrà luogo dal 2 al 12 settembre 2020 e porterà ad assegnare l’ambito premio del Leone d’oro per il miglior film, oltre a tutti gli altri premi ufficiali. Nell’accettare la proposta, l’attrice di origini australiane ha spiegato di attendere ogni anno la selezione di Venezia, sempre più sorprendente. “È uno dei festival di Cinema più suggestivi al mondo”, ha affermato ancora l’artista. Definendo poi la manifestazione come una celebrazione del Cinema in tutte le sue forme. “È un privilegio essere quest’anno presidente di giuria” ha continuato poi la Blanchett, il cui ruolo è stato confermato venerdì 10 gennaio dal consiglio stesso della Biennale. Cate ... Leggi la notizia su notizie

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 Sarà #CateBlanchett a presiedere la Giuria Internazionale di #Venezia77! “Ogni anno attendo la… - ilpost : Cate Blanchett sarà la presidente della giuria del prossimo Festival del cinema di Venezia - repubblica : Venezia 2020, Cate Blanchett presidente di giuria: 'È un privilegio' -