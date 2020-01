Castenaso ha buona memoria: «Siamo gli idioti del gommone ma tu sei comunque qui» (Di giovedì 16 gennaio 2020) «Castenaso non si lega». Queste le grida di chi è andato a protestare contro l’arrivo di Matteo Salvini nella provincia di Bologna. Si rivolgono al leader tramite i microfoni di Repubblica, gli abitanti di Castenaso, per contrastare la sua campagna elettorale in giro per le province emiliano-romagnole. Se la Borgonzoni – vero volto del centro-destra per l’Emilia-Romagna – latita, lo stesso non si può dire di Salvini. Tra un piatto di tortellini e un lambrusco il leader nazionale della Lega va a caccia di voti (o li elemosina) in ogni singola provincia ma a Castenaso non gli è andata poi così bene. LEGGI ANCHE >>> Viaggio nell’Emilia-Romagna alla vigilia delle elezioni – Tappa 1: immigrazione Matteo Salvini, Castenaso e il presepe con il gommone al posto della mangiatoia Per capire il riferimento torniamo a un paio di anni fa, Natale 2017. La giunta ... Leggi la notizia su giornalettismo

