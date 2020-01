Castel Giubileo frana su un palazzo, bloccato l’accesso: la situazione attuale (Di giovedì 16 gennaio 2020) 16 gennaio 2020. Paura a Salita Castel Giubileo a Roma. Una frana ha colpito un palazzo di quattro piani, bloccando l’ingresso dell’edificio. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che, nonostante le numerose difficoltà, dovute soprattutto alla presenza invasiva del fango, sono riusciti a mettere in salvo le undici persone rimaste bloccate all’interno degli appartamenti. Al momento sono in corso le verifiche del caso: non ci sarebbero né morti né feriti. Castel Giubileo, frana su un palazzo di quattro piani: bloccato l’accesso, evacuate 11 persone Brutto risveglio nella capitale. Una frana, provocata dallo smottamento del costone di una collinetta, ha occluso l’accesso di un palazzo di quattro piani a Salita Castel Giubileo. Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco è stato possibile far evacuare gli undici abitanti che erano ... Leggi la notizia su urbanpost

