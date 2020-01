Castel Giubileo, frana su un palazzo: 11 persone salvate (Di giovedì 16 gennaio 2020) Paura stamattina intorno alle 6 a Roma, è avvenuta una frana in Salita Castel Giubileo al civico 159. Restano ancora sconosciuti i motivi che hanno causato lo smottamento ma per fortuna sono state salvate dai Vigili del Fuoco 11 persone rimaste intrappolate nei loro appartamenti. Nella mattina di oggi, giovedì 16 gennaio 2020, è avvenuta una frana all’alba a Castel Giubileo a Roma Nord. Stando alle prime informazioni che stanno trapelando in questi momenti, uno smottamento ha coinvolto un palazzo di 4 piani ed aveva bloccato 11 persone all’interno dei loro appartamenti ma per fortuna, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, sono state tutte salvate e nessuno è rimasto ferito ma il palazzo è stato dichiarato inagibile. I Vigili del Fuoco, insieme ai soccorritori, stanno ... Leggi la notizia su bigodino

