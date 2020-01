Castel Giubileo, collina frana su palazzo: nessun ferito ma persone bloccate da fango (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – Paura questa mattina alle 6.25, in Salita di Castel Giubileo 159, nel quadrante nord di Roma, a ridosso del Gra, dove a causa di uno smottamento una importante massa di terreno fangoso ha franato e si e’ abbattuta contro una palazzina di 4 piani. Non ci sarebbero feriti. Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, di Polizia, Carabinieri e Protezione civile. La frana di una collina questa mattina a Roma ha bloccato in casa gli abitanti della palazzina in Salita di Castel Giubileo 159. I soccorsi da parte dei Vigili del fuoco sono stati difficoltosi per la presenza di fango davanti alle porte. Il terreno infatti si era raccolto in quantita’ davanti ad alcuni ingressi, impedendo di fatto alle persone di uscire. L'articolo Castel Giubileo, collina frana su palazzo: nessun ferito ma persone bloccate da fango proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

emergenzavvf : A 17 anni dal tragico incidente ricordiamo #oggi Simone Renoglio, il nostro collega che morì riuscendo a salvare un… - emergenzavvf : #Roma #16gennaio 5:40, intervento dei #vigilidelfuoco in via Salita di Castel Giubileo per uno smottamento di terre… - repubblica : Smottamento su palazzo a Castel Giubileo, residenti bloccati all'interno evacuati dai pompieri. Edificio inagibile… -