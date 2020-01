Caso Novello-Sanremo, Amadeus spegne le polemiche: “Sono stato frainteso” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Amadeus risponde alle polemiche sulle frasi considerate sessiste all'indirizzo di Francesca Sofia Novello: "Quel passo indietro si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori da riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino". Poi aggiunge: "Sono stato frainteso e mi dispiace". Leggi la notizia su fanpage

