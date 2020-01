Carta Canta, Marco Travaglio su Loft: “Tutte le nefandezze di ‘Bottino’ Craxi” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Come politico Bettino Craxi era anche più pericoloso che come bandito”. Dopo il primo episodio dedicato alla riforma Bonafede, continua l’appuntamento settimanale con la rubrica ‘Carta Canta’ di Marco Travaglio, disponibile su Loft ogni giovedì alle 19. Nella nuova puntata intitolata ‘San Bettino’, il direttore de Il Fatto Quotidiano ha dipinto il ritratto dell’ex segretario del Psi in occasione del ventennale della sua morte ad Hammamet il 19 gennaio 2000. Travaglio analizza tutti gli episodi più controversi della storia politica dell’ex presidente del Consiglio, da quella nazionale a quella estera, passando per i processi giudiziari che lo hanno visto coinvolto nello scandalo tangenti e condannato in via definitiva a cinque anni e mezzo per corruzione nel caso Eni-Sai e a quattro anni e mezzo per finanziamenti illeciti della Metropolitana milanese. “Ci hanno ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

