Carlotta Cocina, chi è la bionda de La Pupa e il Secchione, ferita dal bacio del latinista a Stella Manente (Di giovedì 16 gennaio 2020) Carlotta incarna a 360 gradi lo stereotipo della Pupa: bionda e occhi azzurri, ama la moda, lo shopping e gestisce un negozio online di costumi da bagno. In coppia con Giovanni de Benedetti a inizio gara, ha mostrato insofferenza nei confronti del latinista che ha suscitato la sua gelosia flirtando con l'influencer Stella Manente. La bionda, passata in coppia con Dario Massa, ha 24 ed è nata a Roma: ama viaggiare e non rinuncia alla buona cucina. Leggi la notizia su tv.fanpage

