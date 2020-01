Cargo incagliato in Sardegna: rimosso il carburante (Di giovedì 16 gennaio 2020) E’ stato rimosso tutto il carburante dal Cargo incagliato dal 21 dicembre scorso in Sardegna, sulle coste dell’isola di Sant’Antioco durante una giornata di maltempo. Ieri il battello “Jif Helios” ha trasferito nel porto di Sant’Antioco gli ultimi contenitori con quanto recuperato dal mercantile “Cdry Blue”, mentre prosegue il monitoraggio della guardia costiera. Seguirà la fase di rimozione del mercantile: la società armatrice ha incaricato una società specializzata olandese.L'articolo Cargo incagliato in Sardegna: rimosso il carburante Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

