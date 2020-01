Captain America lancia un sito d’informazione politica per le elezioni Usa (Di giovedì 16 gennaio 2020) Chris Evans sulla copertina del numero di febbraio 2020 di Wired Us (fonte: Wired) Chris Evans lancerà un sito internet di informazione politica chiamato A Starting Point, con lo scopo di dare agli Americani risposte utili e concise sulla situazione politica che gli Stati Uniti stanno affrontando in questo periodo, alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2020. In un servizio in uscita sull’ultimo numero di Wired Us l’attore, che ha vestito i panni di Captain America, ha ammesso di dormire un’ora per notte e di essere nel panico per la situazione politica nella quale si trovano gli Stati Uniti. A Starting Point, che verrà lanciato a febbraio, fornirà agli elettori statunitensi dei contenuti video della durata di un minuto attraverso i quali i politici spiegheranno in poche parole specifiche azioni, riforme o leggi. Evans e i suoi due soci hanno già raccolto oltre 1.000 video ... Leggi la notizia su wired

