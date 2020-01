Cane suona il clacson per richiamare il padrone: il simpatico video (Di giovedì 16 gennaio 2020) Cane suona il clacson e attira così l’attenzione del padrone. L’episodio ripreso da un passante a Melbourne in Australia e caricato sui social è subito virale. Cane suona il clacson e richiama il padrone Melbourne, Australia. Un Cane comodamente seduto alla guida di una berlina attende il padrone, attardatosi in un negozio poco distante per qualche commissione. Probabilmente stanco di aspettare, il quadrupede decide di “richiamarlo all’ordine”, suonando insistentemente il clacson della macchina. Poco dopo l’uomo giunge nei pressi della vettura e appare sollevato nel constatare che è il proprio fedele amico ad aver preso il possesso dell’automobile. Divertito, sgrida l’animale e poi lo libera aprendogli la portiera. Dalla macchina scendono due passeggeri a quattro zampe: l’impaziente autista e un altro Cane accomodato sui sedili ... Leggi la notizia su notizie

