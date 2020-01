Cancro al cervello e telefonino: cosa dice la sentenza e prove scientifiche (Di giovedì 16 gennaio 2020) Cancro al cervello e telefonino: cosa dice la sentenza e prove scientifiche È proprio vero che un uso smodato e ripetitivo del cellulare può portare all’insorgenza di Cancro al cervello? A quanto pare, la risposta è affermativa. Questo è quanto confermato dalla Corte d’appello di Torino. Nello specifico, dai legali Stefano Bertone e Renato Ambrosio, che avevano seguito il caso del neurinoma acustico di Roberto Romeo: vediamo chi era e cos’è successo in questi giorni. Il caso di Roberto Romeo e dell’Inail Lavorava per l’Inail (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) e aveva utilizzato il cellulare per tre ore al giorno consecutive per un arco temporale complessivo di quindici anni. Quando ha contratto un tumore cerebrale, benigno ma invalidante, Roberto Romeo ha promosso una causa contro l’Ente, deducendo la natura ... Leggi la notizia su termometropolitico

carlaluglio69 : RT @AIRC_it: Le prove al momento disponibili non sono sufficienti per affermare che vi sia un nesso tra l'uso del telefono cellulare e i tu… - massidanu : RT @AIRC_it: Le prove al momento disponibili non sono sufficienti per affermare che vi sia un nesso tra l'uso del telefono cellulare e i tu… - AIRC_it : Le prove al momento disponibili non sono sufficienti per affermare che vi sia un nesso tra l'uso del telefono cellu… -