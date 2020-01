CambiamoAgricoltura: il 23 gennaio a Roma convegno sulla Politica Agricola Comune Europea (Di giovedì 16 gennaio 2020) La definizione del Piano Strategico Nazionale della PAC dovrà avvenire attraverso un percorso partecipato con tutti gli attori sociali ed economici interessati, fin dalle sue fasi preliminari dedicate all’analisi del contesto nazionale attraverso la redazione di una specifica SWOT analisi. Ad oggi nel nostro paese non è stato ancora avviato un confronto formale tra soggetti istituzionali (Ministeri e Regioni) e i vari attori sociali ed economici interessati. Per questa ragione le associazioni della Coalizione #CambiamoAgricoltura promuovono un convegno il 23 gennaio allo Spazio Europa (in via 4 novembre a Roma) per un primo confronto tra tutte le parti che dovranno contribuire nei prossimi mesi alla definizione, per il nostro Paese, del Piano Strategico Nazionale della futura PAC. La finalità del convegno è pertanto stimolare il dibattito sull’impostazione e contenuti del Piano ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

