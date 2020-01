Calendario presentazione F1 2020: Ferrari, Mercedes e le altre. Tutte le date (Di giovedì 16 gennaio 2020) Calendario presentazione F1 2020: Ferrari, Mercedes e le altre. Tutte le date Calendario presentazione F1 2020: cominciano a essere diffuse le date delle presentazioni delle nuove monoposto. La prossima stagione di Formula Uno comincerà tra circa due mesi: sarà più lunga (finirà il 29 novembre) e corposa del solito, infatti, sono ben 22 le gare in Calendario. Ritorna l’Olanda e per la prima volta si correrà in Vietnam. Calendario presentazione F1: data, luogo, scuderia Non Tutte le scuderie hanno comunicato data e luogo della presentazione della propria monoposto per la stagione 2020. La Ferrari che ha fissato l’importante appuntamento per l’11 febbraio a Maranello; il giorno dopo sarà il turno della Renault a Parigi. Il 13 febbraio tocca alla McLaren da Woking, nel Regno Unito e, quindi, per San Valentino, si terrà la presentazione delle nuove Alpha Tauri, la ex Toro Rosso. ... Leggi la notizia su termometropolitico

