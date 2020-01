Calciomercato Serie B e C – La risposta di Matri e gli obiettivi di Cremonese e Ascoli, Catanzaro show, innesto del Bari (Di giovedì 16 gennaio 2020) Calciomercato Serie B e C – Non si muove solo il Calciomercato per le squadre di Serie A ma anche quelle di Serie B sono arrivissime per rinforzarsi per questa sessione con l’obiettivo di pensare anche alla prossima stagione. Sono tante le squadre che si stanno muovendo con alcune trattative anche vicine alla conclusione, ecco tutte le trattative nel dettaglio de ‘La Gazzetta dello Sport’. Cristian Molinaro ha accettato la corte del Venezia, l’ex Juventus ha firmato un contratto fino a giugno, lo stesso Venezia ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Monachello, scambio con Bocalon. L’Ascoli è scatenato, si chiude per Leo Morosini del Brescia, ieri assalto decisivo a Ranieri della Fiorentina, il Pordenone ha bloccato con un triennale il polacco Charzanowski, classe ’99 del Lechia Gdansk. Il Frosinone continua il pressing per ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

